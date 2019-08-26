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"صلاح" فى التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

متابعات- الدويني فولي

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حلا شيحة

جلسة تصوير

اطلالة جريئة

تواجد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول في التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
 
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” التشكيل المثالي للجولة الثالثة من البريمييرليج والتي تواجد فيها محمد صلاح.
 
ولم يكن صلاح هو اللاعب الوحيد من ليفربول في التشكيل وإنما تواجد معه زميله، الكاميروني جويل ماتيب.
 
وأحرز محمد صلاح هدفين لليفربول في شباك أرسنال ليقود فريقه للفوز على المدفعجية 3/1 ضمن الجولة الثالثة من البريمييرليج.
 
وينافس صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 3 أهداف، خلف الثنائي بوركي مهاجم نورويتش سيتي، ورحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي أصحاب الصدارة بـ5 أهداف.


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