9 آلاف مواطن يبصمون لـ"محمد بن سلمان على هذا الأمر

صمم رسام البورتريه، الفنان السعودي طلال العباسي، بورتريه لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بـ 9000 بصمة، باستخدام بصمات الأصابع من مختلف مناحي الحياة، حتى بواسطة طفل عمره 5 أشهر، بحسب تصريحاته لمجلة "غراتسيا".

ويتم عرض اللوحة في قرية الورود خلال موسم الطائف، في المملكة العربية السعودية، والتي استغرقت 5 أيام للانتهاء منها.

وكشف "العباسي" أن هذه اللوحة بالذات لم تكن مفضلة له فقط من بين جميع إبداعاته، بل كانت أيضًا الأكثر أهمية بالنسبة له وهو يفخر بها أيضا، والسبب في ذلك هو طريقة صنع الصورة في المقام الأول.

ويعد بورتريه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واحدة من العديد من الأعمال الفنية المعروضة في شارع الفن، حيث شارك أكثر من 200 فنان سعودي لتجميل المنطقة بمواهبهم.

