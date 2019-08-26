تصنيع الدواء: "دا غش وكارثة يجرمها القانون"

26 أغسطس 2019 - 01:29 م

أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عملية إعادة تدوير وتعبئة الدواء في مصانع يطلق عليها مصانع "بير السلم"، ويتم طرحها في الأسواق كأدوية منتجة من المصانع الأصلية، بتواريخ صلاحية جديدة، معقبًا: "دا غش وكارثة يجرمها القانون".

وأضاف "رستم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الصيدلي يقوم بجمع الدواء المنتهي الصلاحية لكي يسلمه للشركة المصنعة، ونتيجة غياب الفواتير لدى الصيدليات نشأت مشكلة كبيرة في السوق المصري، وهي أن الصيدلي أصبح لديه أدوية من رأس ماله الخاص، وعندما يخاطب الشركات تطلب منه الفاتورة الدالة على الشراء.

وأشار إلى أن أزمة نقص الدواء ليست بجديدة لأن الدولة اعتمدت بشكل كبير على الاستيراد، موضحا أن القانون لا يزال يتعامل مع الغش التجاري كونها جنحة وليست جريمة، مؤكدا أنها تعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد، لأنها قد تودي بحياة مريض.