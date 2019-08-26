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إنذار رسمى يطالب بإيقاف محمد رمضان عن الغناء

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محمد رمضان
محمد رمضان

متابعات- الدويني فولي

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إنذار

محمد رمضان

غناء

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا رسميًا لهانى شاكر نقيب الموسيقيين، طالب فيه بأن يصدر مجلس نقابة الموسيقيين قرارًا عاجلاً بإيقاف الممثل محمد رمضان عن الغناء وعدم إعطائه أى تصاريح لإقامة حفلات مرة أخرى.
 
ونص محمود فى إنذاره الموجه لنقيب الموسيقيين أنه بتاريخ 23/ 8/ 2019 أقام محمد رمضان حفلاً غنائيًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن الممثل المذكور ليس مطربًا ولا مقيدًا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يفتقد المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء، وعلى الرغم من قيام النقابة بمنع مطربى المهرجانات من الغناء لنفس الأسباب.
وأضاف محمود، أن محمد رمضان ظهر فى حفله الأخير على المسرح بملابس غير لائقة وشبه عارية وهو يعد بذلك واجهة مسيئة وغير مشرفة للفن المصرى، واصفًا ما قام به الممثل المذكور على المسرح بالإسفاف غير المقبول الذي قوبل بإستياء شديد من الشعب المصرى ويتنافى كليا مع مبادئ وقيم المصريين.

وطالب محمود فى إنذاره، بمنع محمد رمضان من الغناء فورًا ونهائيًا وعدم إعطائه اى تصاريح بالغناء مستقبلا، استنادًا لنص المادة 40 من القانون 35 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003.


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