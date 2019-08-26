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داعية: معجزة حدثت بالسعودية هذا العام

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الشيخ يسري عزام
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أكد الشيخ يسري عزام، الداعية الإسلامي، أن العيد الحقيقي للحجاج في قبول حجهم، مشددًا على أن قول يعود كمن ولدته أمه لمن تاب وأناب.

وأضاف "عزام"، في لقاء مع برنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن من استحل حقوق العباد وظلم أخوانه وأكل ميراثهم، لن يقبل منه الحج.

 وتابع الداعية الإسلامي، أن من حج بمال سحت وظلم الآخرين لن يقبل حجه، والله يتقبل من المتقين، مشيرًا إلى أنه رأى هذا العام الجمال والجلال، حيث أنه عندما اشتدت الأمطار خاف الحجاج، وطلبوا من الله الرحمة فأشرقت الشمس مرة أخرى، وحينها رأوا قوة الله ورحمته، ودي معجزة حدثت بأراضي السعودية، الأراضي الطاهرة بيت الله الحرام.

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