» لهذا السبب.. «البدري» لا يصلح لتدريب منتخب مصر

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المصريون

البدرى

منتخب مصر

متعب

أكد النجم عماد متعب، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن حسام البدري المدير الفني السابق للقلعة الحمراء لا يصلح لتدريب الفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري لأنه لا يحب اللاعبين الكبار ودائما يفضل اللاعبين الصغار بسبب قدرته على احتوائهم.

وقال «متعب» في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تقابلت مع حسام البدري صدفة بعد العودة من التعاون، قال لي إنه يريد رؤيتي في النادي وقتما كان مديرا فنيا للأهلي، لكن لم أذهب في الحقيقة".

وواصل: "لم أقابله بعد ذلك، لا يوجد لدي أي مشكلة في الحديث معه، لكن هناك فارق بين أن المدير الفني لا يقوم بالدفع بك في المباريات لوجهة نظر فنية، وفارق بين أن المدير الفني يريد أن يؤذيك، هو لم يكن يريد بقائي، لهذا أراد أن يشوه صورتي".

واستكمل: "في مباراة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، الفريق في مباراة الذهاب بمصر كان يحتاج للفوز، لعبت 4 دقائق فقط لا غير، إذا كنت بالفعل لا أستطيع اللعب، لماذا لعبت في المغرب 25 دقيقة".

وشدد "هو لم يكن يحب أن أستمر في النادي الأهلي، نفس الأمر بالنسبة لحسام غالي".

واختتم: "ما يجعلني أشعر بالذهول من موقف حسام البدري معي، هو أنه من قام باكتشافي، قال للراحل صالح سليم عني إنني سأكون من أفضل المهاجمين في مصر في لقاء جمعني بالمايسترو في أهلي مدينة نصر".

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