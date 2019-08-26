  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي»: هناك ظاهرة خطيرة تهدد العالم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

ميلانا ترامب

قبلات حارة واختلاس نظرات في قمة "السبع"

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

أرشيفية

تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف

متعب

سر كره حسام البدري لـ«متعب» و«أبوتريكة»

الرئيسان السيسي وماكرون

تفاصيل.. أهم ما تناولته القمة «المصرية - الفرنسية»

فتاة العياط

تعرف على الموقف القانونى لـ«فتاة العياط»

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا

شكري نجيب ينتقل إلى المقاولون العرب

الرياضة

شكرى نجيب
شكرى نجيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمباراتي المقاولون والزمالك

#

بيراميدز يتعاقد مع صفقة قوية: هداف الدوري

#

رسميا الخارجية ترد على مزاعم إعطاء سيناء لـ"الفلسطينيين"

#

المقاولون العرب يستدرج "الداخلية" بالجبل الأخضر

تركيا

أعمال التنقيب

انتقل شكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي إلى المقاولون العرب، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى نادي المقاولون العرب الاتفاق مع الإسماعيلي على ضم مهاجم الدراويش شكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لينضم اللاعب قبل انطلاق الموسم لكتيبة المدرب عماد النحاس.

يُذكر أن نادي المقاولون العرب سيخوض فترة إعداد في كرواتيا خلال الأيام القادمة، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بعد خوض فترتين سابقتين في الإسكندرية والجبل الأخضر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» من 5 أفراد.. إصابة أسرة بتسمم غذائى فى بنى سويف
» قوات الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية "دوليف"
» بث مباشر.. مباراة النصر السعودي والسد القطري
» العثور على جثة فتاة داخل المقابر في الخليفة
» ترامب: إيران الراعية الأولى للإرهاب فى العالم
» لاحق الفتاة وخدش حيائها.. تأديب كويتي بـ3 آلاف دينار
» بالصور.. البرازيل تسقط آلاف الغالونات على غابات الأمازون
» تفاصيل عرض جالطة سراي لـ«النني»
» دفاع «فتاة العياط»: أمامنا 24 ساعة لجمع الكفالة
» «قمر» يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي
» قوات «الوفاق» تعلن صدّ هجوم لقوات «حفتر» في ليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية