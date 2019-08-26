» تفاصيل عرض جالطة سراي لـ«النني»

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المصريون

أرسنال

النني

عرض مسئولو جالطة سراي مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني كراتب إسبوعي، على محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني من أجل ضمه في الفترة الحالية، حسبما أكدت تقارير إعلامية تركية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ميليت التركية، فإن جالطة سراي عرض المبلغ على النني، وهو ما لم يحفز اللاعب المصري للموافقة على العرض.

ويتقاضى النني مبلغ يتراوح بين 50 ألف إلى 55 ألف جنيه إسترليني مع نادي أرسنال، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية إنجليزية في وقت سابق.

وكان أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال قد أكد في تصريحات سابقة، أن النني عليه الخروج من أرسنال خلال الفترة الحالية والبحث عن نادِ يتيح له فرصة المشاركة بصورة أكبر.

الجدير بالذكر أن النني لم يظهر حتى الآن مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية عن وجود عروض تركية وفرنسية لضمه.

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