«السيسي» يصدق على قانون «هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا»

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حسن علام- متابعات

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 150 لسنة 2019 إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ويدف القانون بإنشاء الهيئة،إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث.


نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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