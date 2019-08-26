استدعاء 4 مسئولين بحي العمرانية للتحقيق في مصرع الطفل ياسين

26 أغسطس 2019 - 07:18 م

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها بشأن وفاة طفل إثر سقوطه ببالوعة صرف صحي.





وأمرت النيابة باستدعاء 4 مسئولون بالحي عن الإهمال الذي نتج عنه وفاة الطفل، وهم كل من رئيس الحى ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق ومدير إدارة الإنارة بحى العمرانية، لسؤالهم عن الواقعة.





وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفل سقط داخل البالوعة أثناء لهوه بالشارع نظرا لتركها دون غطاء حديدي.





كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طفل في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لـ "ياسين ع" 5 سنوات، وبعمل التحريات تبين أن الطفل كان بصحبة والدته داخل نادي الطالبية لمتابعة فريق شقيقه "ريان" وعند خروجهم، سقط في البالوعة، وتُحُفِّظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة



