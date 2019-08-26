» رئيس دولة يسخر من زوجة «ماكرون».. والأخير يرد

علّق الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أمس الأحد، على منشور على وسيلة تواصل اجتماعي، قارن بين مظهري زوجته ميشيل التي تبلغ من العمر 37 عاما، وبريجيت زوجة ماكرون، التي تبلغ من العمر 66 عاما، وكتب بولسونارو "لا تذلوا الرجل هاهاها".

جاء ذلك ضمن فصل جديد من الحرب الكلامية بين الرئيسين على خلفية أزمة حرائق الأمازون.

ولدى سؤال وكالة فرانس برس عما إذا كان الجواب جاء من بوسونارو نفسه، رفض المتحدث باسم القصر الرئاسي التعليق.

من جهته، أدان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التصريحات التي أدلى بها نظيره البرازيلي بحق زوجته بريجيت.

وقال ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس أن بولسونارو "أدلى بتصريحات لم يحترم فيها زوجتي"، مضيفًا "ماذا عساي أقول؟ إنه أمر محزن أولا بالنسبة إليه والى الشعب البرازيلي".

وتابع "انه يأمل في أن يكون للبرازيليين قريبا رئيس يتصرف بمستوى لائق".

وأكمل "أعتقد أن البرازيليين الذين هم شعب عظيم يخجلون من تصرفات كهذه".