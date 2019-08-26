بعد قرار شطبه من «الصيادلة».. «العزبي» يفجر مفاجأة

علق الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة، على قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطبه من سجلات الصيادلة بالوزارة.
وقال "العزبي" في تصريحات صحفية، إن "إدارة العلاج الحر ليست الجهة المسؤولة للتعامل مع الصيادلة أو شطبهم، لأن هذا الأمر يتعلق بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، وهي المنوط بها التعامل في هذه الأمور حسبما ينص القانون.. معرفش القرار دا طلع إزاي".
وأوضح أنه تواصل مع وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة بشأن هذا الأمر: "كلمت الوزيرة والوزارة ومفيش حاجة خالص، والعمل مستمر بكافة الصيدليات ولم يتأثر على الإطلاق".
كانت إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أرسلت خطابا إلى نقابة صيادلة القاهرة؛ لإخطارهم وشطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في بصدر الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة. إضافة إلى شطب الدكتور حاتم رشدي كذلك.