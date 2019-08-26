» دراسة تكشف معلومة مثيرة عن الشعور السريع بالتعب

26 أغسطس 2019 - 10:30 م

قال علماء، الإثنين، إن الشعور السريع بالإعياء ربما يشير إلى مشكلة في القلب في المستقبل، وفقا لدراسة حديثة.



وذكر تقرير منشور على موقع "ميديكال نيوز توداي" أن "625 متطوعا شاركوا في الدراسة، للعثور على العلاقة بين الإصابة بأمراض القلب طويلة الأمد والشعور السريع بالإعياء والتعب".

ونشرت نتائج الدراسة التي أعدتها هاففا كارا أيدين، "جمعية القلب الأمريكية".

وفي بداية البحث، قدر العلماء احتمال الإصابة المشاركين بأمراض القلب خلال 10 سنوات، وبعد 4 سنوات، أُجبر المشاركون على المشي لمدة 5 دقائق على جهاز السير بعد ضبطه على سرعة 1.5 ميل في الساعة.

وأشارت الدراسة إلى أن "الأشخاص الذين اُكتشف أنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، كانوا يشعرون بالتعب بسرعة".

وقالت جينيفر سكراك، عضوة فريق البحث والأستاذ في كلية "بلومبرج للصحة العامة" بجامعة "جونز هوبكنز" (مقرها في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية): "حتى لو كنت مرهقًا لأن لديك طفل حديث الولادة في المنزل، فستكون هذه مهمة سهلة للغاية".

وأكدت على أهمية أن يكون البحث على دراية بأمراض القلب للأشخاص الذين يصابون بالتعب بسرعة.

وشددت أيضًا على أهمية تناول الطعام بشكل جيد وممارسة التمارين من أجل حياة صحية، قائلة: "لا يحب الناس أن ينصتوا، كلوا بشكل صحي ومارسوا التمارين. هذان اثنان من أكبر النصائح في مجال الصحة العامة، ونقول إنها تتعلق بكل حالة تقريبا، لكنها حقيقة".