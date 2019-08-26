  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:40 م
بحث متقدم
السيارات

شعبة السيارات تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

تامر أمين

هذا ما قاله تامر أمين في أول ظهور بعد قرار منعه

حرائق الغابات

الأمم المتحدة تحذّر من حالة طوارئ مناخية "دراماتيكية"

أرشيفية

هذه مكاسب مصر من مشاركة «السيسي» في قمة الـ«الكبار»

أرشيفية

كسرت أنفه.. كويتي يستنجد بالشرطة من زوجته المصرية

الدكتور العزبي

بعد قرار شطبه من «الصيادلة».. «العزبي» يفجر مفاجأة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

قتل أمين شرطة بطريقة بشعة أثناء خروجه من المسجد

السيسي

«السيسي»: هناك ظاهرة خطيرة تهدد العالم

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

جونسون: لدى إيران فرصة للعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي

عرب وعالم

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بكين تأسف لـ"انتهاك" إيران التزاماتها النووية

#

إسرائيل تكشف مفاجأة حول تخصيب إيران لليورانيوم

#

إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي

#

روحاني: خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي يتوافق مع بنوده

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إنه "لدى إيران فرصة للعودة إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي"، مؤكدا "عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي".
قال جونسون، بمؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في بلدة "بياريتز" الفرنسية، لقد "ناقشنا قضية إيران، وجميعنا متفق على أن طهران لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا، وأن هناك فرصة عظيمة لعودتها للالتزام بالاتفاق النووي والتوقف عن سلوكها المدمر في المنطقة".
وحول محادثات خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، لفت المسؤول البريطاني أنه "مستعد لمواصلة المحادثات حتى اللحظة الأخيرة قبل أن ينقضي الموعد النهائي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل واتخاذ قرار الخروج دون اتفاق في ذلك اليوم نفسه إذا اقتضت الحاجة".
وأكد "من الواضح بالنسبة لنا أن الانسحاب سيحدث مثلما هو مقرر في 31 أكتوبر عندما سنتخذ خطوات للخروج بالشروط التي سنكون بحلول ذلك الوقت قد قمنا من أجلها باستعدادات هائلة وشاملة ورائعة".
وأوضح أنه يريد إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكن سيكون على التكتل القبول بإزالة مسألة الحدود الأيرلندية من ذلك الاتفاق.
وتابع قائلاً إن "الشعب البريطاني ملّ من تصدر الانسحاب من التكتل لعناوين الصحف وإنه لا بد من أن يتم الخروج في موعده".
وانسحبت واشنطن، في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي، معتبرة أنه غير كاف لكبح طموح إيران، وفرضت عليها عقوبات جديدة مشددة.
وهو ما دفع طهران، بعد مرور عام على الخطوة الأمريكية، إلى بدء خفض التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنها. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ماكرون يرد على سخرية رئيس البرازيل من زوجته
» نتنياهو: إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل
» دراسة تكشف معلومة مثيرة عن الشعور السريع بالتعب
» روسيا تحذّر من نزاع عسكري واسع في الشرق الأوسط
» فرح أحمد تُحقق ذهبية الجمباز
» تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف
» الحريري يحذر من تصعيد خطير مع إسرائيل
» اعتماد وديتي المنتخب الأوليمبي أمام السعودية
» رئيس دولة يسخر من زوجة «ماكرون».. والأخير يرد
» من 5 أفراد.. إصابة أسرة بتسمم غذائى فى بنى سويف
» قوات الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية "دوليف"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية