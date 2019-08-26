  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:40 م
بحث متقدم
السيارات

شعبة السيارات تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

تامر أمين

هذا ما قاله تامر أمين في أول ظهور بعد قرار منعه

حرائق الغابات

الأمم المتحدة تحذّر من حالة طوارئ مناخية "دراماتيكية"

أرشيفية

هذه مكاسب مصر من مشاركة «السيسي» في قمة الـ«الكبار»

أرشيفية

كسرت أنفه.. كويتي يستنجد بالشرطة من زوجته المصرية

الدكتور العزبي

بعد قرار شطبه من «الصيادلة».. «العزبي» يفجر مفاجأة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

قتل أمين شرطة بطريقة بشعة أثناء خروجه من المسجد

السيسي

«السيسي»: هناك ظاهرة خطيرة تهدد العالم

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

غزة.. وقفة للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

عرب وعالم

إسرائيل استخدمت التعذيب لــ90% من الأسرى الفلسطينيين
إسرائيل استخدمت التعذيب لــ90% من الأسرى الفلسطينيين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

وقفة في غزة تضامنا مع المعتقلين بسجون إسرائيل

#

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الاعتكاف داخل "الأقصى"

#

عشرات الأسرى الفلسطينيين ينضمون لإضراب "الكرامة 2"

#

إسرائيل تنفي توصلها لاتفاق مع المعتقلين الفلسطينيين

شارك عشرات الفلسطينيين، في قطاع غزة، الإثنين، في وقفة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وأدى المشاركون، في الوقفة التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" (غير حكومية)، صلاة العشاء، ودعوا الله أن يفك قيد المعتقلين من السجون الإسرائيلية.
وقال ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس، في حديث للأناضول: "تأتي هذه الفعالية دعما للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل المعتقلات الإسرائيلية".
وأضاف: "الأسرى داخل السجون يرفضون الاعتقال الإداري الظالم".
وتابع: "دعونا لله أن يخفف عن أسرانا، وتستجيب مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم"، مشددا على أن المعتقلين "يدافعون عن شرف الأمة العربية والإسلامية".
ويواصل 8 معتقلين في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري (دون محاكمة)، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
وعادة ما تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.
وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 6 آلاف فلسطيني، بحسب هيئة "شؤون الأسرى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ماكرون يرد على سخرية رئيس البرازيل من زوجته
» نتنياهو: إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل
» دراسة تكشف معلومة مثيرة عن الشعور السريع بالتعب
» روسيا تحذّر من نزاع عسكري واسع في الشرق الأوسط
» فرح أحمد تُحقق ذهبية الجمباز
» تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف
» الحريري يحذر من تصعيد خطير مع إسرائيل
» اعتماد وديتي المنتخب الأوليمبي أمام السعودية
» رئيس دولة يسخر من زوجة «ماكرون».. والأخير يرد
» من 5 أفراد.. إصابة أسرة بتسمم غذائى فى بنى سويف
» قوات الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية "دوليف"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية