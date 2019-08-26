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نتنياهو: إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن "بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل الضرورية" في مواجهة إيران التي تتحرك على جبهات عدة.
وأضاف نتنياهو، في شريط مصور نشره مكتبه على فيسبوك: "إيران تتحرك على جبهات عدة لشن هجمات دامية على دولة إسرائيل".
وأوضح أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها بكل السبل الضرورية".
ودعا نتنياهو المجتمع الدولي إلى "التحرك فورا لتوقف إيران هجماتها".
يأتي تصريح نتنياهو تعقيبا على إقدام الجيش الإسرائيلي، السبت، على شن غارات على بلدة عقربا السورية، بزعم منع هجوم إيراني بطائرة مسيرة انطلاقا من سوريا. -

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