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فوز غير مطمئن للنصر السعودي على السد القطري آسيويا

الرياضة

النصر
النصر

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حقق فريق النصر السعودي، الإثنين، فوزا غير مطمئن على ضيفه السد القطري في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقلب النصر تأخره على ملعبه ووسط جماهيره بهدف لفوز بهدفين.
كانت بداية المباراة قوية للغاية وحماسية من جانب النصر، الذي شكل خطورة كبيرة عل مرمى المنافس.
وعلى عكس سير اللقاء نجح السد في التقدم بهدف عن طريق علي أسد الله قمبر في الدقيقة 21.
ضغط النصر بقوة بعد الهدف بحثا عن هدف التعديل، وهو ما وصل إليه قبل نهاية الشوط الأول عبر عبد الرحمن مطلق الدوسري في الدقيقة 44.
في الشوط الثاني، تخلى السد في بعض الأحيان عن تراجعه وتقدم للهجوم، ولكن الضغط الكبير من النصر منحه الهدف الثاني عن طريق البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 72.
وتقام مباراة الإياب يوم 16سبتمبر/ أيلول المقبل على ملعب السد.
ويحتاج السد للتأهل لنصف النهائي أن يحقق الفوز على ملعبه بأي نتيجة بفارق هدفين أو أكثر، أو الفوز بهدف نظيف وهي النتيجة الوحيدة بفارق هدف تمنحه التأهل. -

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