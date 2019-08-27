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إبراهيم سعيد

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نجم الأهلي المثير للجدل يكشف كواليس إنتقاله للزمالك

الرياضة

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

المصريون ـ متابعات

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إبراهيم سعيد يكشف الأسباب الحقيقية لفضيحة الأهلي

كشف إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، عن كواليس رحيله من الأهلي إلى الزمالك حينما كان لاعبا.
وقال سعيد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «المستشار مرتضى منصور تفاوض معي وقتها، وأقنعني بالانتقال إلى الزمالك، خاصة في ظل تواجد نجوم كثيرة بالقلعة البيضاء»، مضيفاً: «في هذه الفترة لم يكن بالأهلي سوى 3 لاعب شايلين الفرقة معايا».
وتابع: «وقعت على عقد انضمامي للزمالك بقمية 750 ألف جنيه في الموسم، في حين كابتن إكرامي الشحات كان يفاوضني لتجديد عقدي مع الأهلي بقيمة 250 ألف جنيه فقط».


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