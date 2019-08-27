مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد بعد سفرية "توفيق" الغامضة

27 أغسطس 2019 - 06:31 ص

سافر أمير توفيق - مدير التعاقدات بالنادي الأهلي - إلى ألمانيا وذلك تمهيدًا لتوقيع التعاقد مع المدير الفني الجديد.



وكشفت سفرية "توفيق" مفاجأة مدوية ألا وهي عدم صحة جميع التكهنات التي نشرتها المواقع ووسائل الإعلام حول هوية المدرب الجديد ، حيث أكدت الصحف والمواقع انحسار شخصية المدير الفني الجديد في 3 وهم البرازيلي ريكاردو جوميز ومواطنه باولو أوتوري ، فضلا عن الأوروجواياني "فوساتي".



وتشير سفرية أمير توفيق إلى أن المدير الفني الجديد ربما يكون ألمانيا أو أوروبيا على أقل تقدير.



وكان الأهلي قد فتح الخط مع اثنين من المدربين الألمان وهما "روجر شميت" و "فيليكس ماجات" الذي يتسم بالصرامة الشديدة.



