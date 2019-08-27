فنانة شهيرة تحرج محمد رمضان: مبسمعش الحاجات دي

أحمد عادل شعبان
عبرت فنانة شهيرة عن عدم رضاها عن نوعية الأغنيات التي يقدمها الفنان محمد رمضان ، وذلك في أعقاب حفله الأخير الذي اثار الجدل.
وقالت الفنانة شيرين في تصريحات صحفية: " "ما سمعتش لمحمد رمضان أي أغانٍ قدمها، وما بسمعش الحاجات دي خالص" حسب مصراوي.
وتابعت: "لما بيكون فيه مسلسل لمحمد رمضان بشوفه، ولما بيكون له فيلم في السينما بروح أشوفه".
وتشارك شيرين في مسرحية جديدة تهاجم فيها نوعية أغاني "المهرجانات" وتدافع عما أسمته "الفن الراقي".
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