» فنانة شهيرة تروي تفاصيل صادمة عن مقتل زوجها الفنان

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عزت أبو عوف

كشفت الفنانة مها أبو عوف تفاصيلا جديدة عن مقتل زوجها الفنان وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.

وقالت "مها" في لقاء مع إذاعة "نجوم إف إم" : "عزت أخويا مكانش موافق على زواجي من عمر خورشيد رغم أنهم كانوا صحاب .. ورفضه كان بسبب فارق السن الكبير بيننا".

وأضافت: "عمر خورشيد لما راح لعزت أخويا وافق وتم الزواج".

وتابعت: "في يوم الحادث كنت المفروض منتظرة عمر بعد عودته من المكان اللي بيعزف فيه عشان نتعشى لكنه اتأخر جدًا فشعرت بالقلق واتصلت بالمكان اللي بيعزف فيه فقالي أحد العاملين هناك إن عمر عمل حادثة".

واستدركت: "ذهبت مسرعة للمستشفى لأعرف ما حدث له و والدتي كذبت علي وقالت لي إنه تعرض لبعض الكسور لأني كنت حامل وقتها وخافوا علي من الانهيار".

واستكملت: "فضلت سنتين ونص بعيدة عن الوسط الفني بعد وفاة عمر خورشيد لولا إن عزت أخويا أجبرني أرجع بعد ما تعاقد على حفلة للفور إم في تونس ورحت معاهم".

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