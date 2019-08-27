صاحب صيدليات العزبي عن قرار شطبها : الإخوان السبب

27 أغسطس 2019 - 08:54 ص





رد الدكتور أحمد العزبي صاحب مجموعة صيدليات العزبي ، علي القرار الذي اتخذته ,زارة الصحة بشأن شطب الصيدلية من سجلات الوزارة ، قائلا :" قرار صادر من جهة غير مسئولة عن قطاع الصيدليات ، و في حكم المنعدم".



وأضاف "العزبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، بأن وزارة الصحة ليست صاحبة هذا القرار ، مؤكدا أن مجموعة صيدليات العزبي لن يتم غلقها.



وأوضح "العزبي"، أن المشكلة بدأت حينما سيطر تنظيم الإخوان خلال فترة حكمهم علي نقابة الصيادلة ، مشيرا إلي أن التشكيل النقابي الذي تبعهم استمر علي نفس المنوال وهم سبب كل المشاكل .

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