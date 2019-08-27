عائض القرنى يزف بشرى من "الملك سلمان"

27 أغسطس 2019 - 09:32 ص

زف الداعية السعودي عائض القرني بشرى عقب لقائه الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث وعده الملك سلمان في لقائه الذي حضره مع زمرة من العلماء والأفاضل بمسقبل واعد للمملكة.

وكتب القرني على حسابه في تويتر: "في كل لقاء نجد قلبه مفتوحًا للجميع قبل بابه، وصدره يتّسع للكل.. سعدت وشرفت اليوم مع أصحاب السمو والمعالي والفضيلة وأبناء الشعب السعودي .. بالسلام على والدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه".

وأضاف القرني في حديثه عن اللقاء: سمعنا منه ما يُسعد الخاطر، من حُسن ثقة بالله، وتفاؤل بمستقبل جميل واعد".

يذكر أن الملك سلمان استقبل أمس، في قصر السلام بجدة، عددًا من الأمراء والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ففي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وحضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن خالد بن سعود.



