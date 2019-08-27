وشمت "آية قرانية".. طليقة الفيشاوي تثير الجدل

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أثارت طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، هند الحناوي، جدلاً واسعًا، حيث تم تداول صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي، وهي تضع على ذراعها اليمنى تاتو قديمًا كانت قد وشمته، ولم يتم الكشف عن تفاصيله.

وفي صورة أخري، ظهرت تفاصيل تاتو طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، وتبين أنه مكتوب عليه الآية رقم 5 و6، من سورة "الشرح"، وهي: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) صدق الله العظيم، وهو ما جعل النشطاء يدخلون في حالة جدل حول طبيعة التاتو الخاص بمُطلقة أحمد الفيشاوي.

كانت طليقة الفنان أحمد الفيشاوى كتبت منشورًا مطولاً بالإنجليزية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعلق فيه على الواجبات الأبوية ورعاية الأطفال، على خلفية أزمة ابنتها لينا الفيشاوي مع أبيها، لعدم رعايته لها وتسديد نفقتها.

وكتبت طليقة الفنان أحمد الفيشاوى في منشورها، أن رعاية الطفل في الحياة تمثل الأبوة، فالطفل بحاجة إلى أشخاص يعتمد عليهم في الأوقات الصعبة ومشاركته الأوقات الرائعة، فهذه هي الأبوة، مشيرة إلى أن تلك الرعاية من الممكن أن توفرها الأم أو الأب بالتبني أو الجدة أو عمة أو أب.

وأضافت طليقة الفنان أحمد الفيشاوى أنه في حالة وجود أب مهمل أو مسيء فإنه يؤثر عليهم مدى الحياة، لافتة إلى أنه لا يوجد أب مثالي ولن يقوم أي إنسان بعمل القرار الصحيح من أجل صحة أطفاله، لذلك لابد أن يتم التواجد من الأجل الطفل، متسائلة حول الآباء الذين في الخارج، هل كانوا متواجدين من أجل أطفالهم.

يأتي ذلك بعد اشتعال أزمة أحمد الفيشاوي وابنته لينا، التي تستكمل تعليمها في لندن، في حين أن أبيها لم يقم بسداد النفقات والمصروفات، وامتدت تلك الأزمة للقضاء الذي حكم بحبس الفيشاوي الصغير شهرا لعدم سداد النفقة.

وكان احمد الفيشاوى علق على تلك الأزمة، من خلال فيديو عبر انستجرام، متحدثًا عن هند الحناوي، والدة ابنته "لينا"، حيث قال إن «الحناوي» قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها؛ في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس؛ لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا فى حالة سكر، وفقًا لما هو ورد في الفيديو عن مكتب المحاماة.




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