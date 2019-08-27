» المغرب يحطم الرقم القياسى فى هذا الأمر

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متابعات - أمينة عبد العال

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تمكن المغرب من تحطيم الأرقام القياسية في موسوعة "جينيس" من خلال الأرقام الصادرة في إصدارات 2019، 2018، 2017، 2013.

ففي الصفحة 32 من موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2019، تتم الإشارة إلى أنه تم العثور على بقايا عظام وجه وفك لـHomo Sapiens يرجع تاريخها إلى 315.000 سنة تقريبًا، في جبل إرحود في المغرب، وهو ما يدل على أن Homo Sapiens عاشوا قبل 100.000 سنة مما كان يعتقد سابقا.

وفي إصدار 2018، وتحديدًا في الصفحة 108 من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تمّ تسجيل أكبر إبريق شاي في العالم يبلغ طوله أربعة أمتار، ويصل قطره في أوسع جزء من بطنه إلى 2.58 متر، صنعته شركة "سلطان للشاي" المغربية، وعُرض إبريق الشاي المذكور في مدينة مكناس بتاريخ 27 أبريل 2016، ويزن هذا الإبريق الضخم حوالي 1200 كيلوغرام. وقد تم، من أجل تدشينه، تحضير 1500 لتر من الشاي باستعمال 3 كيلوغرامات من النعناع.

وفي الصفحة 89 من إصدار موسوعة جينيس للأرقام القياسية لسنة 2017، تم تسجيل أقدم جامعة في العالم لا تزال تعطي دروسا للطلاب، وهي جامعة القرويين التي تأسست بمدينة فاس سنة 859 م.

وتضمن إصدار سنة 2013، وبالضبط في الصفحة 132 من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تسجيل أطول مئذنة في العالم، وهي مئذنة مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر.

وجاء ضمن المعطيات ذاتها أن المسجد بُني بين سنتي 1986 و1993، بلغت تكلفته 5 مليارات درهم (574 مليون دولار)، ويمكن للمسجد استيعاب 25.000 من المصلين في قاعة الصلاة التي تحوي سقفا قابل للسحب، إضافة إلى 80.000 مصلٍّ آخر في محيط المسجد.

وأشار الإصدار ذاته إلى أن جانبا من هذا المسجد يقع فوق البحر، وهذا مستوحى من الآية القرآنية الكريمة: "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ" (سورة هود الآية السابعة).

       


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