» بـ"إطلالة مثيرة" ابنة فنان شهير تشعل مواقع التواصل

شاركت الإعلامية أسماء شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، صورة جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، في إطلالة أثارت الجدل.

وظهرت أسماء شريف منير بـ إطلالة مثيرة؛ ولاقت الصورة إعجابًا كبيرًا من الجماهير وجاءت تعليقات بعضهم كالآتى: بحبك جدًا - القمر منورة - ما شاء الله عسل

وحول مصير برنامج "أنا وبنتي" الذي تقدمه بالاشتراك مع والدها الفنان شريف منير، أكدت أسماء عبر إنستجرام، أن البرنامج تم تصوير 3 مواسم منه، وسيعود إلى الشاشة في سبتمبر المقبل.