الأرصاد تكشف مدى تأثر مصر بحريق غابات الأمازون

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وكالات - الدويني فولي

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رئيس هيئة الأرصاد يكشف أسباب حريق غابات الأمازون

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العالم أجمع سيتأثر بحريق غابات الأمازون، بما فيه مصر.

وأضاف شاهين إن غابات الأمازون تمثل رئتي الكرة الأرضية، لكونها تنتج 20% من حجم الأكسجين على الكرة الأرضية، وفي نفس الوقت تخلص الكوكب من 200 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا "حسب مصراوي".

وأكد أن هذا الحريق أكبر من حريق العام الماضي بـ39%، ما يزيد من حجم الكوارث التي يمكن أن يسببها للكرة الأرضية، أهمها إنتاج غازات سامة تضر بالغلاف الجوي بشكل مباشر.

وتابع: "حريق غابات الأمازون يؤثر في المناخ بشكل مباشر من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة نسبة الاحتباس الحراري"، لافتًا إلى أن الدول المجاورة للبرزيل ستكون الأكثر تأثرًا، لكن هذا لا يبعد التأثر على كل دول العالم.

والأمازون هي أكبر الغابات الاستوائية المطيرة المتبقية في العالم، مساحتها تقارب ضعفي مساحة الهند، فيما أطلق عليها البعض لقب "رئة العالم".


وكان مركز "كليمات نكسس" المتخصص في شؤون البيئة، قال إن أقصى مساهمة لغابات الأمازون في إنتاج الأوكسجين على مستوى الأرض، يصل إلى نسبة 6% بأقصى حد.?

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