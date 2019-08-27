واشنطن: عقوبات السودان تتوقف على حميدتي وحمدوك

27 أغسطس 2019 - 10:25 ص

أكد مسئول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة، ستحدد الفترة المقبلة ما إذا كانت سترفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أم لا، بناء علي تصرفات القيادات الجديدة التي تولت الحكم في السودان.

وذكر المسئول بوزارة الخارجية في تصريح للصحفيين مشترطًا عدم نشر اسمه أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضا على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي النائب السابق لرئيس المجلس العسكري الذي يقود قوات الدعم السريع.

وأضاف المسئول "قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأمور الصائبة لذلك نحن نتطلع إلى التعامل معه. أظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن. وسنواصل اختبار هذا الالتزام".

وأدى الخبير الاقتصادي حمدوك اليمين رئيسا لحكومة انتقالية متعهدًا بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية.