ممدوح حمزة يثير الجدل بتغريدة عن محمد رمضان

علق ممدوح حمزة، المهندس والناشط السياسي، عبر حسابه الرسمي على تويتر"، على أوضاع الفن الشعبي في مصر في الوقت الراهن، موضحًا أنه في حالة انحدار، ذاكرًا اسم الفنان محمد رمضان في هذا الأمر.
وكتب "حمزة" في سلسلة من التغريدات :"شكوكو - عدوية - شعبان عبد الرحيم - محمد رمضان، الانحدار في حارة الغناء الشعبي"
وأضاف في تغريدة أخرى: "شكوكو أبدع في الفن الشعبي وعشة الجماهير وكان له تماثيل تباع في الشوارع بدأ الانحدار بعده حتي وصلنا إلى الحضيض الآن" .
ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا، من قبل رواد مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالآتي: "كل عصر وله بهلولوله"، "ول ما فيه دعم وتشجيع هيفضل الانحدار يزيد"، "عدوية مش انحدار مطرب شعبى أصيل، البقية هات رجلك وألحقنى"
شكوكو > عدوية > شعبان عبد الرحيم > محمد رمضان
الانحدار في حارة الغناء الشعبي