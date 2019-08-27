» قرار غير متوقع لـ"إليسا" بعد اعتزالها الغناء

27 أغسطس 2019 - 11:57 ص

يبدو أن إعلان إليسا عزمها اعتزال عالم الغناء، وتأكيدها أن ألبومها التي تعمل على الانتهاء من تفاصيله في الفترة الحالية هو الأخير لها، هو بداية لمجال جديد بعيد كل البعد عن عالم الغناء والطرب التي تألقت فيه إليسا، خلال السنوات الماضية





وفوجئ متابعي النجمة اللبنانية بتغريدة أكدت فيها أنها على استعداد لتكون جزءًا من عصابة مسلسل “البروفسير” مقدمة الشكر إلى شركة “نتفليكس” ومسلسل لاكاسا دي بابل”





لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل عبر الحساب الرسمي للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن سعادته بانضمام إليسا، لأفراد العصابة، مشيرًا إلى اسمها التي ستتخذه في المسلسل وهو “بيروت” حيث يسمي كل فرد من أفراد العصابة نفسه باسم أحد البلدان.





ولم يتوقف الأمر عند زعيم العصابة الذي أعلن ترحابه بقدون النجمة اللبنانية، بل تطور إلى الأمر إلى عدد من أبطال المسلسل، وأعضاء العصابة المؤثرين.



