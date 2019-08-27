"الإسبرين" حيلة ذكية لتنظيف الملابس.. هذه الطريقة

تسعى ربات البيوت والأمهات دائمًا لإيجاد حلول جديدة وسهلة لنظافة الغسيل، ومن ضمن هذه الحيل وضع قرص أسبرين مع الغسيل في غسالة الملابس، بحسب موقع "wikihow" .

ويستخدم الأسبرين حتى يمكن التخلص السريع من المناديل، ولكن في البداية توضع الملابس المغطاة بالمناديل في دلو به ماء ساخن وتذاب به عدة أقراص من الأسبرين على حسب كمية وحالة الملابس.

ويمكن وضع وفرك الأسبرين مباشرة مناطق التصاق المناديل بكثافة مثل داخل الجيوب والبطانة الداخلية، وذلك بدون قلق لأن الأسبرين لن يضر بالملابس ولكنه سيزيل المناديل بسرعة.

بعد فرك الملابس جيدا توضع في الغسالة على دورة تجفيف للتخلص من المياه الزائدة وكذلك وبر المناديل.