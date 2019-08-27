» تصريح مهم من "الرقابة النووية" عن التسرب الإشعاعي من دول الجوار

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الرقابة النووية
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متابعات - أمينة عبد العال

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إشعاع

تسرب

الرقابة النووية

أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن الهيئة  تتابع وتتخذ جميع الاحتياطات الأمنية، لمقاومة أي تسرب إشعاعي من دول الجوار؛ عن طريق رصد ومراقبة المستوى الإشعاعي على مستوى الجمهورية، وبصفة خاصة في بعض المناطق الحدودية ذات الأهمية والحساسية من خلال محطات الشبكة القومية للرصد الإشعاعي.

وأضاف شعبان في تصريحات صحفية أن تلك المحطات متصلة بغرفة التحكم المركزية بالهيئة؛ حيث تقوم بالرصد الإشعاعي اللحظي على مدار الـ24 ساعة، ويتم وضع برامج علمية تقوم على أساس تنفيذ قياسات إشعاعية دورية شاملة، ومقارنتها بقيم الخلفية الطبيعية للوقوف على أي زيادات محتملة في المستوى الإشعاعي لتحليلها ومعرفة أسبابها، باتباع الإجراءات المتعددة للحصول على المعلومات الكافية.

وتشمل الإجراءات مراقبة الأغذية والمواد الاستهلاكية، مراقبة التربة، ومراقبة بيئة المياه العذبة ومصادرها ومراقبة البيئة البحرية مع جمع العينات وقياسها وتحليلها دوريًا.

وتابع: "تسعى الهيئة إلى تكثيف ورش العمل، خاصة في مجال الرصد الإشعاعي والمراقبة وانتشار الملوثات الإشعاعية والطوارئ الإشعاعية وطرق جمع وقياس العينات البيئية"، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات من خلال الزيارات والفاعليات العلمية واجتماعات الخبراء المتخصصين.

كما يتم إعداد وتأهيل الكوادر على كيفية استخدام برامج المحاكاة والنمذجة الرياضية الخاصة بدراسة انتشار الملوثات الإشعاعية سواء في الهواء أو المياه، ونشر ثقافة الأمن والآمان النووي وتعليمات السلامة الإشعاعية عن طريق (دورات- نشرات- وسائل الإعلام).

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