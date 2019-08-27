» هذا المدرب يقترب بشدة من تدريب الأهلي

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الرياضة

شوستر
شوستر

متابعات- الدويني فولي

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم اجتماعًا طارئًا لحسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة للمارد الأحمر.
وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلى ألمانيا للاتفاق مع أحد اكبر المدربين والاتفاق على قيادة المارد الأحمر.

ويعتبر شوستر أبرز المرشحين والمرجحين لقيادة الفريق الأهلي بحسب تسريبات من داخل اسوار القلعة الحمراء.

ويعد الألماني بيرند شوستر من أبرز الأسماء التي ذكر أسمها بتدريب الأهلي، ومن المرجح أن يكون هو المدرب القادم نظرًا لتصريحات محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي أمس بأن المدرب القادم ألماني الجنسية.




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