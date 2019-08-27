اغتصاب وتعذيب وإجبار على شرب الخمر.. شاب يستدرج خطيبته

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إغلاق 15 حضانة عقب اغتصاب طفلة

فتاة

شاب مغربى

البيسول

في واقعة صادمة قام  شاب مغربي باستدراج خطيبته، وأقدم على اغتصابها بواسطة عصا "بيسبول"، وذلك بأحد محلات غسل السيارات.

وكان المتهم قد أرغم خطيبته على مرافقته إلى ورشة عمله بأحد محلات غسل السيارات، والذي يوجد في ملكيته ليرغمها على تلبية رغباته.

وقام الشاب بإغلاق المحل على خطيبته، وطلب منها أن تتقاسم معه الجلسة الخمرية.

ومارس المتهم على ضحيته مسلسل تعذيب بالضرب والجرح لأزيد من ساعة ونصف، خاصة بعد رفضها الاستجابة لنزواته الجنسية التي لم يجد لها من سبيل سوى عصا "البيسبول"، لاغتصاب خطيبته.

وقد تمكنت الضحية التي لا يتجاوز عمرها 19 سنة والمنحدرة من أحد أحياء المدينة من الفرار في اتجاه مركز الشرطة، وهي في حالة يرثى لها من جروح وكدمات ودماء وخدوش، حيث فتحت الشرطة القضائية تحقيقا، وتجري محاولاتها للقبض على المتهم.


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