» رانيا يوسف تشعل إنستجرام بتعليق "مثير"

شاركت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها، معلقة عليها: "يوم الثلاثاء مش نحس زي ما ناس كتير بتقول عنه"، ما دفع بعض رواد مواقع التواصل الي انتقادها .

وظهرت رانيا في الصور وهي ترتدي فستانا مطعّما بوردات ذهبية، وكتبت :"يوم الثلاثاء مش نحس زي ما ناس كتير بتقول عنه، بأيدينا نخلي كل الأيام حلوة وجميلة، ده حتى عمرو دياب ندهوله ثلاث بنات في اليوم ده".

يُذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في الفيلم الروائي القصير "ليلة حب" من تأليف رانيه البشبيشي، وسيناريو ‏وإخراج رضا عبد الرازق، وتظهر فيه رانيا يوسف بالنقاب، وتدور قصته حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد فترة غياب ‏طويلة تتجاوز العشر سنوات، ليكتشفوا أن حياتهم وشخصياتهم اختلفت تماما، ويغلف أحداث الفيلم إطارا من ‏التشويق والأكشن .

كما تستكمل تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل "مملكة إبليس" الذي يجمعها بغادة ‏عادل، وأحمد ‏داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري ‏فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، من ‏تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق ‏الجنايني ‎.



