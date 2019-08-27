شاهد.. لحظة اصطدام طائرة سعودية بأخرى إثيوبية

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جدة

اصطدام

طائرة سعودية

طائرة إثيوبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للحظات الأولى للاصطدام ، الذي حدث بين طائرتين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة فجر أمس (الإثنين)، ونتج عنه بعض الأضرار الطفيفة.

وكان مكتب تحقيقات الطيران قد أعلن عن تلقيه بلاغاً فجر أمس عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز “إيرباص 330″، أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها، مع طرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز “بوينج 777” التي كانت متوقفة في موقفها.

ونتج عن الاصطدام وقوع أضرار طفيفة، وباشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها، تمهيداً لاستكمال بقية إجراءات التحقيق.


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