» إلغاء وصف «عذراء» من وثيقة الزواج

تم تغيير مصطلح "عذراء" بعبارة "غير متزوجة" في وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في بنجلادش، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد اليوم، قرارًا يقضي بإلغاء الإشارة إلى العذرية.

وتم إدخال خيارات "غير متزوج أو أرمل أو مطلق" في الوثائق الرسمية للرجال المقبلين على الزواج. ووصفت منظمات حقوقية هذا القرار بأنه مهم ويأتي لإلغاء "التمييز" الذي كان ممارسا تجاه فئات محددة من الفتيات.

وأصدرت المحكمة العليا في بنجلادش قرارًا يقضي بسحب كلمة "عذراء" من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد، في حكم وُصف بأنه مهم من جانب المنظمات التي كافحت من أجل إسقاط هذا الإجراء الذي ينطوي على "إذلال وتمييز" من وجهة نظرهم، وفق وكالة "فرانس برس".

في السابق، كان يتعين على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين ثلاث عند ملء وثيقة الزواج وهي "كوماري" (عذراء) أو أرملة أو مطلقة، بموجب القوانين السارية على الزيجات الإسلامية في بنجلادش.

غير أن المحكمة العليا أمرت باستبدال كلمة "عذراء" بعبارة "غير متزوجة"، حسب ما أعلن المدعي العام المساعد أميت تالوكدر لوكالة الأنباء الفرنسية.

يتوجه هذا القرار بأمر للسلطات بإدراج خيارات "غير متزوج أو أرمل أو مطلق" للرجال المقبلين على الزواج في الوثائق الرسمية.

وترى المنظمات الحقوقية أن إرغام الفتيات على التصريح عما إذا كن عذارى أم لا في وثائق الزواج -وهو تدبير معتمد منذ العام 1961- أمرا ينطوي على "إذلال وتمييز" ويشكل انتهاكا لخصوصية الفتيات.

وسينشر النص الكامل للحكم بحلول أكتوبر على أن يدخل حيز التطبيق قريبًا.

وقال عين النهار صديقة، محامي المنظمات التي احتكمت في 2014 إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد لإسقاط هذا التدبير، لوكالة الأنباء الفرنسية "هذا حكم مهم".

ويشكل المسلمون قرابة 90% من سكان بنجلادش البالغ عددهم 168 مليون نسمة.