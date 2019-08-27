«الداخلية» تكشف حقيقة واقعة الضابط ومعلمة بورسعيد

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وزارة الداخلية
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محمد فضل- متابعات

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الداخلية

اعتداء

ضابط

معلمة

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حقيقة اتهام معلمة بورسعيد لضابط تسبب فى إصابتها بالشلل.

وجاء نص البيان، “على خلفية نشر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى تدوينات حول إعتداء أحد ضباط الشرطة  على معلمة أثناء قيامها بأعمال الملاحظة فى إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بإحدى المدارس بمحافظة الإسماعيلية.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغ من طالبة “مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية” بتضررها من إحدى ملاحظات الأمن بإحدى لجان الإمتحانات بدائرة القسم لقيامها بالإستيلاء على هاتفها المحمول التى قامت بتسليمه لها قبل دخولها لآداء الإمتحان وإكتشفت عدم وجوده عقب إنتهاء الإمتحان.

وفى وقتٍ لاحق تبلغ لشرطة النجدة من والدى الطالبة المشار إليها بتواجدهما صحبة نجلتهما أمام المدرسة لتضررهم من مسئولة أمن اللجنة لقيامها بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتيهما.

على الفور انتقلت الدورية الأمنية لمحل البلاغ برئاسة أحد الضباط لفحص البلاغ وتم التقابل مع المُبلغين الذين أفادوا بتجديد الإتهام ضد مسئولة الأمن باللجنة المشار إليها.

حيث قام رئيس الدورية بالتقابل مع رئيس اللجنة والمشكو فى حقها داخل حرم المدرسة وأطلعهما على البلاغ المقدم ضد المشكو فى حقها، وطلب إصطحابها لديوان القسم لإستيفاء البلاغ إلا أنها رفضت ذلك، وتوجهت الدورية والمُبلغين لديوان القسم وتحرر المحضر اللازم.

عقب ذلك توجهت المشكو فى حقها إلى إحدى المستشفيات بالإسماعيلية ولم يتحرر لها أى تقارير مرضية لعدم وجود أى إصابات بها، وقامت المذكورة بتحرير محضر بقسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد (بدائرة مقر إقامتها) أقرت من خلاله بعدم إتهامها لضابط الدورية الأمنية وأنها حضرت لتحرير محضر لإثبات حالة لمرورها بحالة نفسية سيئة على خلفية الواقعة.


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