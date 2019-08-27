» بعد التسريب.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال

هددّت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بالاعتزال مثلما فعلت الفنانة اللبنانية إليسا، قبل أيام، معربة عن غضبها بسبب ما وصفتها بالشائعات التي تطالها من حين إلى آخر، والتي كان آخرها شائعة زواجها سرًا من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبدالعزيز الحساوي.

ويأتي ذلك، بعدما تداول نشطاء وثيقة مُسرّبة عبارة عن توكيل من الملياردير للإعلامية الكويتية للتصرف في كافة ممتلكاته الخاصة.

وظهرت حليمة بولند، برفقة سيد نواف، أحد مشاهير "اليوتيوب"، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، قالت فيه: "أتخذ قرار مثل إليسا واعتزل، والله مسكينة"، ورد عليها "نواف" بالقول:"الصمت في زمن الثرثرة".