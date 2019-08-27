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السودان.. "حمدوك" يتسلم ترشيحات الوزراء من "قوى التغيير"

عرب وعالم

حمدوك
حمدوك

المصريون ووكالات

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أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الثلاثاء، تسلمه قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وصل الأناضول نسخة منه.
وأوضح حمدوك أن "الترشيحات بلغت 49 مرشحا ومرشحة لعدد 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لعدد 5 مجالس وزارية متخصصة".
وأشار أنه سيكعف على "دراسة كل الترشيحات المقدمة وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة".
وأكد على مراعاة التمثيل العادل للنساء في تشكيل الحكومة.
وفي وقت سابق، أعلنت قوى الحرية والتغيير إكمالها قوائم الترشيح لمجلس الوزراء بالتوافق بين قوى التغيير.
وأدى حمدوك، مساء الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية الموقع الشهر الجاري اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

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