القدس.. إصابة فلسطينية برصاص مطاطي أطلقته قوات إسرائيلية

27 أغسطس 2019 - 11:20 م

أصيبت مواطنة فلسطينية، مساء الثلاثاء، بجروح طفيفة، إثر إطلاق قوات إسرائيلية الرصاص المطاطي، في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة.



وقال شهود عيان للأناضول إن "قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي على فلسطينيين في قرية العيسوية، خلال اقتحام قامت بها مساءً، ما أدى إلى تهشم زجاج مركبة مارة، وإصابة السائقة".

كما اعتدت القوات بالهراوات على مواطنين فلسطينيين حاولوا التصدي للاقتحام، وأطلقت نحوهم قنابل غاز مسيلة للدموع، بحسب الشهود.

وللشهر الثالث على التوالي، تتواصل اعتداءات واعتقالات يومية من جانب القوات الإسرائيلية في القرية.