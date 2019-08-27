  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:48 ص
بحث متقدم
محمد رمضان

تعليق صادم لنقابة المهن الموسيقية على حفل محمد رمضان

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: هذا هو موعد إعلان اسم مدرب المنتخب

الذهب يصعد والدولار يتراجع

مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب خلال الـ3 أشهر المقبلة

الدكتور مدبولي

متحدث "الوزراء": يوم الأحد القادم إجازة في هذه الحالة

أرشيفية

نساء مكسورات الجناح.. ضرب وإهانة ومعاناة

حمام سباحة

حمامات السباحة.. «يا رايح تتنزه يا راجع بالأمراض»!

بن سلمان

تغيير كبير في السعودية بأمر«بن سلمان»..«أوقات الصلاة»

عمرو أديب

إحالة عمرو أديب للتحقيق

وزارة الداخلية

«الداخلية» تكشف حقيقة واقعة الضابط ومعلمة بورسعيد

الكويت

هذه الوظائف ستكون الأكثر طلباً في الكويت

الاحتلال ينفي علاقته بمقتل فلسطينيين اثنين في غزة

عرب وعالم

قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

استشهاد عنصرين من الشرطة جراء انفجار غرب المدينة

#

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين اثنين في القدس

#

عدوان إسرائيلي جديد.. 5 شهداء و40 جريحا بغزة

#

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حدود غزة

نفى الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، علاقته بمقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة.
وقال الجيش، في بيان: "لم تتم مهاجمة أية أهداف في قطاع غزة. وردت تقارير تفيد بعلاقتنا بذلك، لكننا ننفي"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عبر بيان في وقت سابق الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث بجراح خطيرة؛ جراء "الاستهداف الإسرائيلي لغرب غزة"، من دون تحديد طبيعة ذلك الاستهداف.
بينما قالت وزارة الداخلية بغزة، في بيان، إنه "وقع انفجار قرب مفترق الدحدوح في مدينة غزة، والأجهزة المختصة تقوم بالمتابعة".
وأفاد مراسل الأناضول، نقلًا عن شهود عيان، بأن انفجارًا وقع في منطقة تل الهواء غربي مدينة غزة.
// يتبع -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر
» "آل الشيخ" يكشف عن الصفقة الجديدة لفريقه الإسباني
» اقتصادي يكشف معلومة هامة عن اختفاء السوق السوداء للدولار
» داخلية غزة تعلن حالة الاستنفار لدى كافة أجهزتها الأمنية
» إخصاء مغتصب الأطفال.. والمدان: الموت أهون
» انفجار ثان يستهدف حاجزا للشرطة غرب غزة
» استشهاد عنصرين من الشرطة جراء انفجار غرب المدينة
» وزير الدفاع الروسي يأمل في عودة الاستقرار إلى إدلب
» ظهور موقع إباحي في مؤتمر رسمي لرئيس جامعة الأزهر
» شاهد.. لحظة اصطدام طائرة سعودية بأخرى إثيوبية
» ترامب يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيدرالي الأمريكي"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية