» داخلية غزة تعلن حالة الاستنفار لدى كافة أجهزتها الأمنية

28 أغسطس 2019 - 12:20 ص

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء حالة الاستنفار لدى كافة أجهزتها الأمنية والشرطية عقب انفجارين وقعا غربي مدينة غزة، خلفا قتيلين وعدد من الإصابات.



وقالت الداخلية في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "إعلان حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الشرطية؛ لمتابعة التطورات الأمنية عقب الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة".



من جانبه، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان له صدر فجر الأربعاء، وصل الأناضول نسخة منه "إنه مهما يكون أمر هذه الانفجارات فإنها ستكون كما كل حدث سابق تحت السيطرة".



وأضاف: " أن برهة من الوقت وستكون الأمور واضحة وجلية أمام شعبنا".



وتابع قائلا "إننا أمام أجهزة أمنية قوية قادرة على استيعاب أي ظرف والتعامل معه بمنتهى القوة والحكمة".



واستطرد في ذات السياق قائلا "ونحن على يقين بأن الأمور سيتم ضبطها والوصول لكل الأطراف ذات الصلة بهذه التفجيرات".



وأكد هنية أن غزة "فوق كل مؤامرة وأن ما لم يتحقق بالحروب والحصار لن يتحقق عبر هذه الجرائم المشبوهة".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار بمنطقة تل الهوا غربي مدينة غزة هما سلامة ماجد النديم (32 عاما)، وعلاء زياد الغرابلي (32 عاما).

