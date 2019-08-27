مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب خلال الـ3 أشهر المقبلة

27 أغسطس 2019 - 11:00 م

توقع أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، أن يصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 800 جنيه في نهاية سبتمبر المقبل، موضحًا أن التجار هم الخاسرون من ارتفاع الأسعار.

