» اقتصادي يكشف معلومة هامة عن اختفاء السوق السوداء للدولار

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قال الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد، إن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج للدولار إلى داخل مصر يعكس الثقة في النظام المصرفي المصري.
وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية: «اختفاء السوق السوداء نتج عنه تحويل جميع الدولارات عن طريق مكاتب الصرافة والسوق الرسمية».
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للإدخار، مشيرا إلى أن الأخبار السلبية ترفع سعر الذهب عالميا، خاصة في ظل الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا.

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