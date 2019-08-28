فنان شهير يهاجم محمد رمضان: احنا دولة إسلامية ومينفعش يتعرى فيها

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محمد رمضان
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محمد رمضان

حلمي عبد الباقي

شن الفنان حلمي عبد الباقي - عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية - هجوما حادًا على الإطلالات التي ظهر بها محمد رمضان في حفله بالساحل الشمالي.

وقال "عبد الباقي" : "محمد رمضان حصل على تصريح بالحفل من نقابتنا وفقا للبروتوكول المعمول به بيننا وبين نقابة المهن التمثيلية".

وأضاف في مداخلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين: "أولا محمد رمضان ممثل كبير جدا، وماحدش يختلف على ده، ويحقق أكبر إيرادات في السينما، ومسلسلاته الأعلى مشاهدة، ونفتحر باننا عندنا ممثل زي رمضان، لكن أرفض كل مشاهد العري".

وأردف: "حفلات رمضان شو استعراضي، هو مش بيغني، لكن لو شال لقطات العري بتاعة القميص والمايوه، مش هيأثر على نجاح الحفلة، إلا إذا كان في استعراض عشان ابين جسمي، وكتير من الناس بتقول الكلام وانتقدت ده على السوشيال ميديا".

واستدرك "احنا في النهاية بلد إسلامية ولنا عادات وتقاليد مش المفروض نخرج عنها، هما كانوا عاملين إبهار وإخراج عالمي للحفل، بس العري ده يقبل في الغرب، لأن هم ثقافتهم كده".


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