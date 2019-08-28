قريبا .. محمود الخطيب ومرتضى يلتقيان وجهًا لوجه .. ما السر؟

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أكد الإعلامي سيف زاهر - مقدم برنامج "ملعب أون" - أن محمود الخطيب - رئيس الأهلي - ومرتضى منصور - رئيس الزمالك - سيلتقيان يوم 11 سبتمبر المقبل.

وقال "زاهر" في برنامجه المذاع على قناة "أون سبورت" : "لسويسرى جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سيجتمع مع كبار الأندية الأفريقية وعلى رأسها القطبين الأهلي والزمالك".

وأضاف: "سيحضر اللقاء محمود الخطيب رئيس الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك وعدد من رؤساء كبار الأندية الأفريقية".

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