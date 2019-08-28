أمين: محمد رمضان صاحبي بس مش هقبل يسجد لربنا بـ"الشيفتشي"

28 أغسطس 2019 - 08:14 ص

عبر الإعلامي تامر أمين - مقدم برنامج "آخر النهار" - عن استغرابه من حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي.



وقال "أمين" في برنامجه المذاع على قناة النهار: "رمضان صاحبي، بس أنا محتار فيه، هو نجم وله جماهيرية ساحقة، وممثل بارع، لكن فكرة الغنا والحفلات ديه أنا مش من أنصارها".

وأضاف: "هو ليه مصر عليها أوي، وعمال يطلع أغاني، ويعمل كليبات، وحفلات، مش بتكلم عن حفلة مش فاشلة، ديه حفلة قلبت الساحل الشمالي، ليه بتغني يا محمد، مع الاعتراف إن ده مش غنا، ديه حفلة استعراضية، لو ده غنا يبقي هأقول للمطربين اللي بجد انتوا بتعملوا حاجة تانية، ديه حفلة استعراضية فيها شو، هل ده حلو ولا لطيف ولا مش تمام، أنا مش عارف".

وأردف: "لكن الأهم إن كان في انتقاد واسع لملابس محمد رمضان، ومتأكد برضه إن في ناس تاني يوم نزلت دورت على ملابس رمضان عشان تشتري شبهها، أنا منتقد أنه سجد على المسرح باللبس (الشفتشي) اللي كان لابسه، هو جسمه حلو، ومحافظ على نفسه، لكن لما تيجي تسجد لله، السجود له احترامه وآدابه".