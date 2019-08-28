» دونيس: الأهلي تواصل معي لتدريبه لكني رفضته كما رفضت الزمالك

28 أغسطس 2019 - 08:22 ص

كشف جورجوس دونيس، المدير الفني لفريق باناثينايكوس اليوناني إنه رفض عرضًا لتدريب النادي الأهلي.

ويواصل النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد يقود الفريق بعد أن قررت الإدارة الاستغناء عند خدمات الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وأضاف دونيس، في تصريحات صحفية أنه رفض عرضًا لتدريب النادي الأهلي، منذ 10 أيام، بعد أن عرض عليه وسيط الأمر "حسب مصراوي".

وأكمل: "رفضت العام الماضي عرضًا من الزمالك، وكذلك الصيف الجاري، أريد أن أواصل عملي في اليونان".