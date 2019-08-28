موسى: "ترامب" يروّج للرئيس السيسي بنفسه

28 أغسطس 2019 - 09:58 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي ترامب يروج لمصر والرئيس السيسي بنفسه أثناء مؤتمر قمة السبع، وهذا يعتبر ترويجًا للسياحة والاستثمار في مصر .



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي"، من اليابان، على فضائية "صدى البلد": "الرئيس ترامب هو الذي يروج لمصر، أظن مش محتاجين حاجة أكتر من كدا؟".



وتابع أن الجانب الياباني يشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والمناخ في مصر، لذا ستتواجد في الفترة المقبلة شركات يابانية عديدة في مصر في ظل حالة الاستقرار.

